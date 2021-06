Hollandse Nieuwe uit Deense wateren

Vlaggetjesdag heet het. De dag, dit jaar op woensdag 16 juni, dat het eerste vaatje Hollandse Nieuwe traditiegetrouw wordt geveild in Scheveningen. De dag erna start de verkoop van de nieuwe haring in het hele land en kan je weer naar haringparty’s.



Even over die zo bejubelde vis. Elk jaar doorloopt de haring dezelfde cyclus. In de wintermaanden is hij mager en in het voorjaar begint de haring te groeien doordat de hoeveelheid voedsel in het water toeneemt. De vis eet zoveel, dat deze in het voorjaar wel voor een kwart uit vet kan bestaan. Dat zijn de vetsten. De visserij gaat van start als de haring een vetpercentage van 16 procent heeft bereikt. Dit bevissen begint in mei na vele testen en duurt een maand of twee.