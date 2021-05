Hond Charly wordt geschept na ‘lolletje’ en bestuurder rijdt door: ‘Wat ontiegelijk asociaal dit’

column thomas verbogt Ik vermoed dat we in een bonte aaneenscha­ke­ling van feestjes verzeild raken

21:33 Op de voorkant van het boek staat een hamster met rode bokshandschoenen met daaronder de woorden ‘voor elke ongemakkelijke situatie’. Titel : De gouden gespreksgids. Ik hoorde er enthousiast over spreken in een radioprogramma, vooral door de auteur, Wicher Schols, wat ik ook had gedaan als ik hem was.