Hond slachtoffer bijt straatrover in been in Gorinchem

Wit-Rus­sen die cel in moeten voor stelen bier, spaghetti en vlees in Groenlo zijn het land al uit

15:56 GROENLO/ZUTPHEN - Drie Wit-Russen (38, 44 en 41) moeten van de politierechter de cel in vanwege het stelen van spullen bij de AH en de Jumbo in Groenlo. Of ze hun straf ooit uitzitten is echter zeer de vraag. Volgens de advocaat zijn de mannen inmiddels weer het land uit zijn en verblijven ze waarschijnlijk in Polen of Wit-Rusland.