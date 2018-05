Honden mogen alleen aangelijnd naar buiten

Ne­der-Betuwe op 1 op nationale lijst verkeersdo­den

7:00 De gemeente Neder-Betuwe is de gevaarlijkste gemeente voor verkeersdeelnemers in Gelderland. In de Betuwse gemeente vallen relatief het meeste doden. Zowel gemeten per 100.000 inwoners als gemeten per 100 kilometer weg. Tussen 2007 en 2016 vielen er gemiddeld meer dan acht doden per jaar.