Honderden botbreuken door ijs en gladheid: ziekenhuizen vonden het ‘prima te doen’

Ziekenhuizen waren voorbereid met extra ‘gipsmeesters’ die hielpen alle botbreuken in het gips te zetten. In Ede werd bovendien een extra chirurg ingezet. In Ziekenhuis Rivierenland in Tiel liep het vooral zaterdagavond uit de hand. Waren er overdag zo’n dertig onfortuinlijke schaatsers op de eerste hulp beland, ’s avonds kwamen er onverwacht nog eens dertig bij. ,,We konden het allemaal goed opvangen door extra inzet van verpleegkundigen die hielpen gipsen. En er was extra gips ingekocht.”