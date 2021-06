Honderden keren lachgas in verkeer ontdekt, maar automobilist met ballon op komt er vaak mee weg: ‘Zeer zorgelijk’

En dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling, vindt Veilig Verkeer Nederland. De landelijke politie registreerde in 2020 een kleine drieduizend keer een verkeersincident met mogelijk lachgas in het spel. In heel 2019 lag dat aantal op ongeveer 1700.



Mede vanwege jongeren die in dure wagens rondscheuren en lachgas gebruiken, zijn onlangs roadblocks geplaatst langs de Waalkade in Nijmegen. Op de Arnhemse Rijnkade grijpt burgemeester Ahmed Marcouch in vanwege soortgelijke taferelen. Afgelopen weekeinde botste een auto met een lachgascilinder erin daar nog tegen een container. Ook bij ongelukken ter hoogte van Ede en Waardenburg zou lachgas dit jaar een rol hebben gespeeld.