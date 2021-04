Honderden lintjes uitgedeeld: bekijk hier wie er allemaal onderscheiden zijn

Koninklij­ke onderschei­ding voor scheidend burgemees­ter Geert van Rumund

13:12 WAGENINGEN - Burgemeester Geert van Rumund is vandaag verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Van Rumund, die eind mei stopt als burgemeester van Wageningen, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.