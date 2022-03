Honderden militairen meer bij de Vierdaagse; na-inschrijving voor lopers start maandag

NIJMEGEN - Voor de Nijmeegse Vierdaagse hebben zich dit jaar honderden militairen meer ingeschreven dan de 1950 waarvoor eigenlijk maar plaats was. Ruim 2500 schreven zich in en die kunnen allemaal meedoen: de wandelmars heeft nog ruim voldoende plekken over.