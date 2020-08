Honderden mondkap-boetes uitgedeeld in het openbaar vervoer: ‘Wat snappen ze niet?’

‘Vanochtend al drie keer de deur dichtgehouden omdat een passagier zijn mondkapje als accessoire in de hand had. Totdat er een klein stukje verstand boven kwam drijven, het mondkapje voor ging, daarna deed ik de deur open. Wat snappen ze niet?’, vraagt buschauffeur Sandra uit Apeldoorn zich af.



Sinds de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer op 1 juni is ingegaan, laat ze regelmatig via sociale media blijken dat nog niet iedereen zich altijd even bewust is van de regels.