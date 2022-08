Honderden vissen gered langs de A12 • Student Mark die rechtszaak over energietoeslag won overleden

SPECTACULAIRE ARRESTATIE | In het Duitse Oberhausen zijn twee Nederlanders gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij twee plofkraken, maandagmorgen. Het gaat volgens de politie om een 17-jarige en een 19-jarige man. De arrestatie vond plaats onder ‘spectaculaire omstandigheden’, meldde de Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gisteren op basis van bronnen in veiligheidskringen.

TREINVERKEER PLAT | Het personeel van de NS staakte woensdag voor de vijfde en voorlopig laatste keer. De regio Zuid- en Oost-Nederland was aan de beurt. In de rest van het land reden de treinen weer. Reizigers moesten wel rekening houden met de gevolgen van de staking van dinsdag in het midden van het land.

BERMMONUMENT VERNIELD | Overspoeld door boosheid en verdriet. Dat is Gwen Thunnissen (20) uit Doetinchem. Net als haar moeder en haar zusje Faye (18). Onbegrijpelijk vinden ze het dat iemand het bermmonument voor hun broer en zoon Nick, die op 19 februari overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk, heeft vernield.

MEISJE OVERLEDEN OP SCHIP | Op een historisch zeilschip dat in de buurt van Terschelling voer, is woensdag een deel van de mast afgebroken en op een 13-jarig meisje terechtgekomen dat op schooluitje was. Zij is terplekke overleden, meldt de politie.

MILJARDENPAKKET PRINSJESDAG | Het kabinet komt met een volgens Haagse bronnen ‘ongekend’ groot miljardenpakket om de klap van de koopkrachtval te dempen. Daarvoor wordt in 2023 ‘meer dan’ 14 miljard euro uitgetrokken, ruim het dubbele van wat dit jaar al besteed werd.

KONING HERSTELT VAN LONGONTSTEKING | Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht, samen met staatssecretaris Eric van der Burg. De vorst vertelde bij het onaangekondigde werkbezoek tegen een verpleegkundige van Artsen zonder Grenzen dat hij momenteel herstellende is van een longontsteking.

REDDINGSOPERATIE VISSEN | Honderden vissen zijn woensdagochtend gered uit een droogvallende plas langs de A12 in Duiven. Ze zijn elders in het dorp uitgezet. ,,Zoveel vis heb ik nog nooit op één dag gevangen.”

JASPER CILLESEN | Hij was ‘ontzettend blij’ om weer thuis te zijn en noemde zijn recente terugkeer bij NEC in Nijmegen de kers op de taart van zijn carrière. Maar écht thuis: da’s Groesbeek toch?

VERMOORDE ZOON VAN SCHOENMAGNAAT | De 19-jarige Xavier Durlinger uit Sittard zat in de periode voorafgaand zijn dood psychisch niet lekker in zijn vel. Hij voelde zich somber en liet zich in zijn eenzaamheid meeslepen door de handel in drugs, die hem mogelijk fataal is geworden, zo vertelt zijn moeder. ,,Ik drong niet tot hem door. Hij was zo beïnvloed door bepaalde mensen, hij kwam er niet los van.”

PITTIG GESPREK MET BOEREN | De door boeren gewraakte meetmethode voor stikstof in natuurgebieden wordt mogelijk op termijn vervangen door een ander systeem. Dat is een van de uitkomsten van het overleg van boeren, het kabinet, en bemiddelaar Johan Remkes vanmiddag. De partijen zijn na ‘pittige’ gesprekken wat dichter bij elkaar gekomen. Ook hebben zij zich unaniem uitgesproken tegen intimidatie en boerenacties die de wet overtreden.

RECHTENSTUDENT MARK | De Nijmeegse rechtenstudent Mark Mulder is plotseling overleden. Hij kwam onlangs in het nieuws toen hij een rechtszaak tegen de gemeente won over de energietoeslag. Mulder werd slechts 30 jaar.

PAKKETJES OP SNELWEG| Een vervoerder is woensdagochtend een onbekend aantal pakketjes verloren op de oprit van de snelweg A73 bij Beuningen. De oprit moest tijdelijk worden afgesloten om de boel op te ruimen. \

GROTE NATUURBRAND | In de Mariapeel bij Griendtsveen en Helenaveen (vlakbij Deurne) woedt woensdag een zeer grote natuurbrand. Dat is vlakbij het gebied dat in 2020 al eens werd getroffen door een enorme vlammenzee. De omvang van de brand is maar liefst 34 hectare. In Helenaveen kregen 30 huishoudens het dringende advies om het gebied te verlaten, waar een groot deel van de bewoners geen gehoor aan geeft.