Hoofdverdachten fipronil-affaire geven elkaar de schuld: ‘Chickfriend wist verdomd goed waar ze mee bezig waren’

Elise werd mishandeld tijdens nieuwjaars­nacht: 'Het ging zo hard, er knapte iets in mijn hoofd'

3 januari TIEL - In Tiel ging de nieuwjaarsnacht voorbij met slechts wat kleine incidenten, zo blikte burgemeester Hans Beenakker terug. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Elise (51) die slachtoffer werd van een grove mishandeling. ,,Het boeide die gasten niks, al hadden ze me doodgetrapt.’’