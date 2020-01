Hoogleraar criminologie: ‘Oosten heeft drugseenheid nodig tegen georganiseerde misdaad’

,,Waar in Brabant, Limburg en Zeeland speciale taskforces werden opgericht, is dit in onder meer Oost-Nederland niet het geval, terwijl dit wel zou moeten”, vindt Fijnaut die de overheid decennialang adviseerde op het gebied van misdaadbestrijding. De taskforce is in 2010 in het leven geroepen om overheden in Brabant en Zeeland te helpen in hun strijd tegen ondermijning door drugscriminelen.