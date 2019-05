Hoogste luchtdruk ooit in mei: nu nog fris, lenteweer in aantocht

Nog nooit was de luchtdruk in mei zo hoog als vandaag. In De Bilt werd een luchtdruk van 1040,7 hPa gemeten. Dat meldt Weeronline.nl .

Vanwege de hoge luchtdruk is het rustig weer. Vanochtend vroeg stond er nauwelijks wind en daardoor was het erg fris. In en groot deel van het land kwam het vannacht tot grondvorst. Later deze week wordt het heerlijk warm.

Bijzonder

Het vorige officiële record stond op 1040,2 hPa en werd gemeten op 16 mei 1943. Komende uren stijgt de luchtdruk verder en bereikt waarschijnlijk een maximale waarde van ruim 1041 hPa. Het is bijzonder dat de luchtdruk vandaag zo hoog is. Normaal gesproken staat de winter juist bekend om haar krachtige hogedrukgebieden.

Migraine

De meeste mensen voelen een hoge luchtdruk niet, maar voor mensen met migraine is het wel oppassen. Zij zijn namelijk gevoelig voor snelle luchtdrukdalingen. Verwachting is dat vanaf vanmiddag de luchtdruk weer zal dalen, het zal geen snelle daling zijn.

Luchtdruk

Met luchtdruk wordt uitgedrukt hoeveel lucht er op het aardoppervlak drukt. Bij een luchtdruk van 1041 hPa drukt er op iedere vierkante meter een gewicht van 10.410 kg. In een hogedrukgebied neemt de druk op het aardoppervlak toe. In een lagedrukgebied stijgt de lucht op en neemt de druk aan de grond af. Vaak is het bij een lagedrukgebied slecht weer, doordat de lucht die opstijgt resulteert in wolken en buien.

Lekker weer