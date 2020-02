Hoogwater: mens en hond geven kleine dieren het laatste, dodelijke zetje

OM wil tbs voor net ontslagen tbs’er uit Pompekli­niek

18:26 Een net ontslagen tbs’er uit Enschede, voor wie het verblijf in de Pompekliniek erop zat, moet rechtsomkeert weer de dwangverpleging in met een nieuwe tbs. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag geëist voor de rechtbank in Arnhem. De aanklager vindt bewezen dat de man in oktober 2018 en maart 2019 medewerkers van de Pompekliniek heeft mishandeld en bedreigd.