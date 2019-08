Hoogzwangere Nadrien aangereden bij mogelijke straatrace: ‘Mijn vrouw riep: ik ga de baby verliezen!’

In de bakkerij, Uw Voordeelbakker op de hoek van de Stationsweg en de Van Hogendorpstraat, hoort de 22-jarige Noureddine el Allaoui enkele seconden daarvoor een harde klap én een oorverdovend geschreeuw. De Hagenaar weet dan nog niet dat zijn eigen vrouw, die dertig weken zwanger is, is aangereden. Toch gooit hij al zijn spullen neer en rent hij naar buiten om hulp te bieden.



,,Buiten zie ik allemaal mensen staan, die net als ik te hulp willen schieten. En dan zie ik mijn vrouw liggen.” Van omstanders hoort Noureddine dat ze een dubbele koprol heeft gemaakt in de lucht en daarna een paar meter verderop met een harde smak op de grond is beland. ,,Ik ren naar haar toe, gelukkig is ze bij kennis. Wel heerst totale paniek. ‘Ik ga mijn baby verliezen’, zegt ze steeds. Ze is, net als ik, totaal in shock.”