Hoop voor mensen met dodelijkste vorm van kanker • Junks gijzelen complete straat

BEWONERS WALGEN VAN MUUR VAN STANK | Een proef van de gemeente Bronckhorst met bodemverbeteraar bokashi is in Hengelo niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Inwoners klagen bij de gemeente over stank, die ondraaglijk zou zijn.

JUNKS GIJZELEN COMPLETE STRAAT | Het is klaar, het is genoeg geweest. Er moet nu iets gebeuren, anders nemen ze het heft in eigen hand. De bewoners van de Vlierstaat in Enschede zeggen te worden gegijzeld door de bewoners van nummer 51 in hun straat. Junks die er een potje van maken. De gemeente onderneemt actie.

VREUGDE DOOR ONTSNAPTE KOEIEN | De 32 koeien die zijn ontsnapt bij een boer in Westendorp, hebben in Varsseveld voor veel vreugde gezorgd. Zo had Herman, bewoner van woonzorgcentrum en verpleeghuis De Bettekamp, de ochtend van zijn leven. ,,Ze hadden nog wel even mogen blijven staan.”

TAGHI GAAT ZICHZELF VERDEDIGEN | Ridouan Taghi heeft de rechtbank laten weten dat hij zijn eigen verdediging gaat voeren in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Dat heeft een bron dicht bij de strafzaak aan het ANP laten weten.

MOTORRIJDER ZWAARGEWOND NA VERKEERSRUZIE | Een motorrijder is vrijdagochtend zwaargewond geraakt aan zijn been, toen hij op de achterkant van een auto voor hem botste. De mogelijke aanleiding van het zware ongeval op de A2 bij Best: een verkeersruzie tussen twee automobilisten.

HOOP VOOR MENSEN MET DODELIJKSTE VORM VAN KANKER | Een mijlpaal voor de dodelijkste vorm van kanker: een vaccin voor patiënten die aan alvleesklierkanker zijn geopereerd, lijkt het risico op terugkeer van de ziekte drastisch te verlagen.

SONGFESTIVAL WAARSCHIJNLIJK NIET NAAR HELSINKI | Zeventien jaar na de hardrockers van Lordi maakt Finland dankzij Käärijä weer een grote kans om het Eurovisie Songfestival te winnen. Maar of het liedjesfestijn volgend jaar ook naar hoofdstad Helsinki gaat, valt nog maar te bezien.

OPNIEUW DRAMA FAMILIE GINO | De politie heeft vrijdagochtend in een woning aan de Vismarkt in Roermond het stoffelijk overschot gevonden van een 51-jarige vrouw die onder verdachte omstandigheden zou zijn overleden. Het gaat om een naast familielid van de vorig jaar om het leven gebrachte 9-jarige Gino. Er is een verdachte aangehouden, een 47-jarige man uit Roermond.

DIRK HOUDT GOOGLE MAPS VOOR DE GEK | Een student uit Enschede houdt al twee jaar lang Google Maps voor de gek. Zo runt Dirk Serlie (21) nachtclubs die niet bestaan in Enschede en Helsinki, inclusief klinkende reviews. Ook kraakte hij Belastingkantoor Enschede online. „Ik vind het echt verbazingwekkend dat dit kan.”

AUTO GERAMD DOOR TREIN | Een trein in het Belgische Schoonbeek heeft donderdagnamiddag een auto gegrepen. Beelden van het incident laten zien hoe de bestuurster alle tijd heeft om nog weg te rijden, maar daar in paniek niet in slaagt. De vrouw heeft de aanrijding overleefd en verkeert niet in kritieke toestand.

MILJOENENLENING VOOR VITESSE |Coley Parry wacht de KNVB-goedkeuring voor de overname van Vitesse niet af. De Amerikaan investeert opnieuw meerdere miljoenen in de Arnhemse club. Met de lening moet de eredivisionist in de zomer de transfermarkt op om een goede selectie neer te zetten.

DENNIS VINDT DE MAN DIE ZIJN LEVEN REDDEN | De persoon die het leven van Dennis Stoelhorst heeft gered maandag, heeft zich gemeld. Dat laat de 43-jarige Enschedeër vrijdag opgetogen weten.Schoenhorst was op zoek naar zijn redder omdat hij hoopt dat die de vele vragen waarmee hij zit, kan beantwoorden.

NIEUW RAPPORT NAAR STIKSTOFINNOVATIES | Innovatie was lange tijd hét toverwoord om de stikstofuitstoot zonder pijn omlaag te brengen. Maar de slimme stalvloeren blijken hun beloftes niet waar te maken. Dus lijkt het uitkopen van boeren en het verminderen van de veestapel de enige begaanbare weg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.