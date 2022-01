Horeca in actie: van gezellige drukte tot gedwongen sluiting, maandag mogelijk toch nog boetes

Kind meldt brand in Zelhem: brandweer redt honden, kat en parkieten

ZELHEM - In een garage van een woning aan de Oldenoord in Zelhem is zondagmiddag brand ontstaan. De brandweer kon het vuur blussen en een kind van het gezin, twee honden, een kat en twee parkieten heelhuids uit de woning redden.

