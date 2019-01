Horecapaar beleeft nachtmerrie in Frans droomkasteel: ‘We zijn opgelicht’

Kasteelheer Roel Praagman uit Schijndel weigert zijn exploitanten in Frankrijk te betalen. De rechter stelt hem in het ongelijk en het horecapaar doet aangifte van bedreiging en laster. ,,We willen nóoit meer voor hem werken.”

Het moest hun droomkasteel worden: kasteel Cacaudière van de Schijndelse ondernemer Roel Praagman in het Franse Pouzages. In mei 2017 vertrokken Ruud en Nathalie Kuiper vanuit Purmerend vol goede moed richting het kasteel om het te gaan exploiteren als hotel-restaurant Château de la Cacaudière. Hun droom leek uit te komen in het hart van de Vendée, totdat zij in de zomer van 2018 in een nachtmerrie belandden.



,,We zijn opgelicht door onze werkgever”, zegt Ruud Kuiper. ,,Van het ene op het andere moment moesten we vertrekken. Praagman zette onze salarissen stop en beëindigde de BV waarvoor wij werkten. Achteraf onrechtmatig, zo bepaalde de rechtbank. We waren in die tijd juist goed op weg om een Michelin-ster te verdienen voor ons gastronomisch restaurant. Ook hadden we plannen om het kasteel flink op te knappen en uit te breiden.”

Fluiten naar bonus

De Kuipers konden tevens fluiten naar een bonus van netto 20.000 euro, die ze volgens het contract zouden krijgen bij een omzet van boven de 212.000 euro. ,,En die hadden we ruim gehaald.”

Een vonnis van de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch uit oktober maakt duidelijk dat de Kuipers het gelijk aan hun zijde hebben. De rechter bepaalde dat op geen enkele manier blijkt dat de beëindiging van de arbeidscontracten rechtsgeldig was. ,,Eisers hebben nadrukkelijk niet ingestemd met de hen in augustus 2018 toegezonden beëindigingsovereenkomst”, aldus het vonnis.

Praagman moet tienduizenden euro's betalen

De voorzieningenrechter veroordeelde Praagman tot het betalen van de salariskosten van Ruud en Nathalie Kuiper, plus een bonus van bijna 62.000 euro. Ook moet Praagman een voorschot op de bonus van het seizoen 2018-2019 betalen van ruim 41 mille en de proceskosten van bijna 1400 euro.

Financieel drama

Het kasteel in Frankrijk is sinds 1994 in eigendom van Praagman en hij bezit ook een kasteel in Oost-Duitsland. Praagman bevestigt dat hij de samenwerking met Ruud (29) en Nathalie (28) Kuipers opzegde. De Schijndelaar gebruikt grote woorden: ,,Ze zijn volkomen gestoord. En we leden alleen maar verlies met het kasteel. Er was een nadelig saldo van 90.000 euro. Het was een financieel drama.” En zo kan hij nog wel even doorgaan.



Ruud Kuiper is bekend met de beschuldigingen vanuit Schijndel. ,,Praagman heeft na overleg met ons geïnvesteerd in een nieuwe, professionele keuken. Dat kost geld inderdaad. Als Praagman de stekker er niet uitgetrokken had, waren we naar alle waarschijnlijkheid op een mooie winst uitgekomen in het tweede jaar.”



De Kuipers deden bij de gendarmerie zelfs aangifte van bedreiging door Praagman. En zij willen nog aangifte doen van laster. In een reportage van TV Noord-Holland is een briefje van Praagman te zien, waarin hij schrijft dat ze moeten ‘inpakken en wegwezen'. En: ‘Anders zijn jullie de eerste tien jaar niet van jullie schulden af, afgezien van andere verrassingen.’

Roel Praagman, kasteelheer uit Schijndel.

Laatste beetje spaargeld

Intussen zitten Ruud en Nathalie al sinds augustus zonder salaris. En het kasteel - met vijf kasteelkamers en zes appartementen - is gesloten voor gasten. Het horecapaar uit Noord-Holland zocht zijn heil bij de rechtbank in Den Bosch en haalde daar dus zijn gelijk.

,,Praagman moet ons arbeidscontract tot 1 mei 2019 respecteren. Tot die tijd kunnen wij hier blijven wonen en hebben wij recht op ons salaris en bonussen”, meldt Ruud Kuiper vanuit Frankrijk. ,,We leven hier van ons laatste beetje spaargeld. En we hebben een crowdfundingsactie op geef.nl om geld in te zamelen voor onze juridische kosten. We zijn nu al zo'n 15.000 euro kwijt aan advocaten.”

’Die mensen daar presteren niet’

Ondanks de uitspraak van de rechtbank, weigert kasteelheer Praagman geld over te maken naar het stel. ,,De rechter deed uitspraak over een zaak waar hij niets mee te maken had", stelt Praagman. ,,Die mensen daar presteren niet, dan hoef ik ze ook niet uit te betalen.”



Ruud Kuiper op zijn beurt: ,,We moeten dus een nieuwe rechtszaak aanspannen, maar daar hebben we het geld nog niet voor bij elkaar. We willen Praagman persoonlijk aansprakelijk stellen.”