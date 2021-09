Hormonaal oergeluid met passie

Het oosten van de provincie leent zich hier goed voor. Schiermonnikoog is ook een goed idee en zeker ook de Voerstreek in het zuiden. Maar wat ik gevoelsmatig steeds meer moet mijden, is de Veluwe.



Dat gevoel begon toen ik na een wandeltocht door het park stuitte op een edelhert dat zo mak was als een schaap. Het dier bleef op het verharde fietspad staan, keek hoe de groep toeristen zich uitbreidde en poseerde uitgebreid voor de vele camera's. Hubertus is een apart geval, weet ik inmiddels. Maar het tamme dier plus de verharde paden en het vele autoverkeer van personeel door het park maken dat ik er niet meer heen hoef.



Het park zelf wil wel dat we komen. Daarom kan je geregeld meedoen aan een ‘natuuractiviteit’ als kerstboom uitgraven, heide plukken of een wedstrijd burlen. Bij dat laatste moeten deelnemers proberen het ‘hormonale oergeluid vol passie’ na te bootsen. Ik vermoed dat zelfs Hubertus nu ook het park uit wil, op zoek naar een rommelige rand met een stille nacht.