Horrorscenario in Blijdorp: euthanasie van dieren dreigt als reorganisatie niet rondkomt

Directeur Erik Zevenbergen stelde onlangs nog dat als de huidige lockdown nog veel langer voortduurt, er wellicht in de levende have moet worden gesneden. Wijbenga bevestigt dit, indien er niet voldaan kan worden aan de voorwaarden van de lening van 10 miljoen euro. ,,In dat geval zal er bezuinigd moeten worden op het primaire proces, waaronder het aantal dierverzorgers. Alleen dan zal Blijdorp moeten besluiten tot het verkleinen van de dierencollectie. Diergaarde Blijdorp zal er alles aan doen om dat te voorkomen.’’



Lukt dat onverhoopt niet, gaat hij verder, dan zal Diergaarde Blijdorp zich tot het uiterste inspannen om de dieren in andere dierentuinen te herplaatsen. ,,Dat zal echter lastig zijn, want andere dierentuinen verkeren ook in zware problemen. Sommige hebben hun dierencollectie noodgedwongen dan ook al verminderd. Onvermijdelijk zal de Diergaarde - zeer tegen haar zin - dan tot euthanasie moeten overgaan.’’