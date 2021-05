Hout is goud: tuinhuisje of schuur straks twee keer zo duur

Hout is al flink duurder geworden en na de bouwvak gaat de prijs wéér omhoog. De branche houdt zijn hart vast: prijsstijgingen van 15 tot 30 procent of meer liggen in het verschiet. Ondanks de hogere prijzen zitten de orderportefeuilles bomvol. Wie nu een tuinhuis bestelt, moet tot oktober wachten.

Chalets, tuinhuisjes, schuren, veranda’s. Marbel Houtbouw in Yerseke heeft het er druk mee. Zes man heeft Marijn de Bel in dienst, maar zelfs dan komt het bedrijf handen tekort. ,,Voor een flink tuinhuis moet je nu al tot eind oktober wachten”, zegt Marijn de Bel van Marbel Houtbouw. ,,Gelukkig snappen de mensen het wel. Wie ze ook bellen, ze horen overal hetzelfde verhaal.” En dat is: wachten tot je aan de beurt bent en gestegen prijzen. ,,Hout is nu zo’n dertig procent duurder dan twee jaar geleden. Dat gaat allemaal naar de inkoop. We moeten de prijs wel aan onze klanten doorberekenen. Wij verdienen er geen cent méér aan.”

Lege plekken in de stellingen

Wie geld heeft, is nog niet verzekerd van hout. De meest gangbare maten bouwhout worden schaars. Bij groothandel in hout en bouwmaterialen PontMeyer in Middelburg ontstaan lege plekken in de stellingen, onder meer bij vurenhout en douglas, waar de vraag nu groter is dan het aanbod. Schaarste drijft de prijs op; die is nu al zo’n vijftien procent hoger dan een paar maanden geleden. En het hout zal de komende tijd alleen nog maar duurder worden. Vestigingsmanager Ewald Vanwesenbeeck van houthandel PontMeyer in Middelburg houdt het, met een slag om de arm, op vijftien procent of meer.

Vanwesenbeeck noemt meerdere oorzaken. Ten eerste: de gestegen vraag. ,,Mensen zijn tijdens de lockdown meer gaan verbouwen. Ze konden niet op vakantie en hielden geld over om een aannemer in de arm te nemen, of gingen zelf klussen. De vraag in Nederland is gestegen. Maar ook die elders in Europa, in Rusland en Amerika. Wereldwijd wordt jaarlijks zo’n 240.000 miljoen kubieke meter vurenhout geproduceerd. Eenderde daarvan, zo’n 80 miljoen, gaat naar Amerika. Daar is de vraag nu met 8 procent gestegen. Dat is een behoorlijke hoeveelheid hout.”