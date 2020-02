Huidige regels toereikend of niet? Gelderse burgemeesters verdeeld over messenverbod

Ophef om bierprijs tijdens carnaval in Zevenaar; duurste pintje 2,75 euro

6:55 ZEVENAAR - Er is ophef ontstaan over de bierprijs tijdens het carnaval in Zevenaar. Die varieert van 2,00 euro tot 2,75 euro voor een pintje. Het gezamenlijk carnaval, verenigd in Stichting Boemelburcht, verkoopt voor het tweede jaar op rij muntjes. In te wisselen bij verschillende horecagelegenheden. Maar niet bij de vijf cafés op de Markt.