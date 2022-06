Huilend boven mijn bord hangen?

Onder jongeren is de keuze voor vegan eten niks bijzonders meer en iedereen weet wat havermelk is. Horeca-experts noemen het zelfs een gemiste kans als restaurants geen uitgebreide keuzes hebben voor de plantaardige eter.

Deze berichten stemmen mij positief. Voorheen moest ik door bergen vooroordelen ploegen voordat het tot een gesprek kwam over minder dierlijke eiwitten eten. Dat het geitenwollensokken imago weg is, helpt in de ingewikkelde gesprekken over voedsel. Want dat een ander minder vlees en zuivel eet, is inmiddels geaccepteerd. Maar uitleggen waarom je dat doet, levert nog steeds irritatie op.

Quote Deze feiten zijn ongezellig, hoor ik dan. Of ik altijd huilend boven mijn bord hang? Nee, zeker niet

Onderzoek leert ons hoe slecht vleesconsumptie voor het milieu is. Een kilo rundvlees staat gelijk aan 180 kilometer autorijden. Het inperken van de vleesindustrie zorgt voor vermindering van CO2-uitstoot en daarnaast ook voor afname van land- en watergebruik. Kaas is vrij slecht voor het milieu. Om kaas te maken is veel land en energie nodig. Ook is de broeikasgasuitstoot hoog, wat niet goed is voor de aarde.

Deze feiten zijn ongezellig, hoor ik dan. Of ik altijd huilend boven mijn bord hang? Nee, zeker niet.

Ik ben geen veganist, ik eet vlees en vis. Maar ik probeer altijd te weten wat ik eet en wat daarvoor is gedaan of gelaten. Ik geniet van eten, elke dag. Van het verbouwen, het koken en het eten. Juist omdat ik ervaar dat dat zeker wel kan in meer harmonie met omgeving.

Die zoektocht naar een ander lekker en gezond eetpatroon, begint met kennis. Daar meer voor open staan, zou de volgende stap moeten zijn.