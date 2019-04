‘Huilende jongen’ van The Passion: ‘Mijn relatie was net uit’

De tranen liepen over zijn wangen tijdens The Passion en dat fragment ging viral. Velen vroegen zich af wie de jongeman was en wat hem zo raakte. Op de website van The Passion doet Jonathan Belt (23) zijn verhaal .

,,Eigenlijk was ik al vanaf het eerste moment dat ik Edwin Jonker zag geëmotioneerd. Ik zag hem meteen als Jezus – en dat was al heel intens. Het kwam keihard bij me binnen. Als dit verhaal nú zou spelen, zou het er zo uitzien! Dus toen hij op de kerktoren verscheen en ‘Je bent niet alleen’ zong raakte ik heel geëmotioneerd. Daar stond Jezus!’’

,,Misschien had ik die bemoediging die ik voelde ook wel even extra nodig’’, vervolgt Belt. ,,Iedereen voelt zich weleens alleen – ook ik. Maar sinds afgelopen maandag is mijn relatie van twee jaar uit. Dus het doet me veel om juist nu te realiseren dat God altijd bij me is.’’

Al tijdens The Passion stroomden de appjes binnen, vertelt de Barendrechter. ,,En toen ik naar het station liep ging het helemaal los: op Twitter, Facebook, overal kwam mijn gezicht langs. Echt bizar. Ik was in no-time opgespoord en kreeg zelfs berichtjes van wildvreemde mensen die me wilden vertellen dat ze zo geraakt waren door mijn emoties.”

Hij vindt het allemaal prima. ,,Ik lijk misschien een tough guy, maar mensen die me beter kennen weten dat ik me niet schaam voor mijn emoties. Ik laat me makkelijk raken.”