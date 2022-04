Huis energieneutraal maken kosten

Hoe maak ik mijn huis energieneutraal?

Je huis is energieneutraal als je alle energie die je verbruikt zelf opwekt. Je neemt dus geen gas of elektra meer af van een energieleverancier. Om je woning volledig energieneutraal te krijgen, moet je flink wat maatregelen nemen.

Als eerste moet je isolatie en ventilatie op orde zijn. Anders verlies je te veel van de zelfopgewekte energie, dat zou zonde zijn. Daarnaast moet je zonnepanelen laten plaatsten en een warmtepomp installeren om zelf de energie op te wekken. En je moet de nodige aanpassingen doen zodat je verwarming en je apparaten met de nieuwe energiebron kunnen werken.

Oud huis in één keer energieneutraal maken

Ga je een oud huis, bijvoorbeeld een jaren ‘30 woning, energieneutraal maken, dan lijkt dat een flinke klus. Zo’n woning heeft meestal een energielabel E, F of G, wat betekent dat er nog veel schort aan de isolatie. In dat geval loont het om je huis in één keer helemaal energieneutraal te maken en isolatieproblemen op te lossen door je huis in te pakken met prefab panelen.

Bestaand huis energieneutraal maken in stappen

Heeft je bestaande woning al een goed energielabel? Dan kan je er ook voor kiezen je huis in een aantal stappen energieneutraal te maken. Je begint dan eerst met enkele aanpassingen die misschien nodig zijn voor de isolatie en gaat daarna aan de slag met de zonnepanelen en warmtepomp.

Kosten huis energieneutraal maken

Hoeveel het precies kost om je huis energieneutraal te maken, hangt vooral af van welke maatregelen je nog moet nemen voor de isolatie en welke wensen je hebt. Gemiddeld kun je uitgaan van de volgende kosten (bron: Milieucentraal):

• Spouwmuren isoleren - 1.000 tot 3.500 euro.*

• Vloer isoleren 1.500 tot 3.000 euro.*

• Dak isoleren - 4.200 tot 8.600 euro.*

• HRR++ glas in bestaande kozijnen plaatsen - 3.000 tot 4.500 euro.*

• Zonnepanelen - 4.500 euro voor 10 panelen.

• Warmtepomp - Ongeveer 10.000 euro.

• Lage temperatuur verwarmingssysteem - Gemiddeld 2.500 euro. Dit is nodig omdat een warmtepomp niet met andere soorten verwarming werkt.

• Inductie kookplaat - Ongeveer 1.500 euro.



*De isolatiekosten zijn afhankelijk van het type woning. Een tussenwoning isoleren is het goedkoopst en een vrijstaande woning het duurst.

Je huis energieneutraal maken financieren

Als je alle kosten hierboven bij elkaar optelt, kom je op gemiddeld 35.000 tot 55.000 euro. Een behoorlijke investering. Die verdien je op termijn wel terug, omdat je geen energiekosten (voor gas en elektriciteit) meer hebt, maar je moet het wel eerst ‘voorschieten’. Heb je hier niet voldoende spaargeld voor, dan is je hypotheek verhogen een goed idee.

Je mag bij het energieneutraal maken van je huis maximaal 106 procent van de woningwaarde lenen. Normaal mag je maximaal 100 procent van de woningwaarde lenen. Je kan dus sowieso 6 procent extra lenen van de waarde van je woning. En heb je ook nog overwaarde op je huis? Dan kun je die ook inzetten bij het verhogen van je hypotheek.

Bedenk wel dat je voor het verhogen van je hypotheek bijna altijd opnieuw afsluit-, advies- en notariskosten betaalt. Dat is alles bij elkaar ongeveer 3.000 euro aan extra kosten. Kies je voor geld lenen bij een kredietverstrekker, dan heb je die kosten niet. Je betaalt voor een persoonlijke lening bij een kredietverstrekker wel een iets hogere rente, maar doordat je die extra kosten niet hebt, is die persoonlijke lening bij een verbouwing tot 55.000 euro voordeliger dan je hypotheek verhogen. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl.

Huis energieneutraal maken subsidie

Je huis energieneutraal maken is ook iets dat de overheid toejuicht. Daarom zijn er verschillende subsidies voor energiebesparende maatregelen. Meer daarover en welke regelingen er in jouw gemeente of provincie zijn, lees je op de Milieucentraal.nl.