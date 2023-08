Huis met eigen snackmuur in de keuken staat te koop: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’

LIVE Vuelta | Slaan sterren Jum­bo-Vis­ma in natte ploegen­tijd­rit meteen toe in Vuelta?

In Barcelona begint vandaag de Ronde van Spanje. De eerste etappe is een ploegentijdrit met een lengte van ongeveer 15 kilometer. Het is de tweede keer dat de Vuelta in Barcelona begint, eerder gebeurde dat in 1962. De Vuelta eindigt op 17 september in Madrid. Volg de belangrijkste zaken in onze livewidget (zie hierboven) of ons liveblog (hieronder).