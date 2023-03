Huis waar vrachtwagen naar binnen reed is onbewoonbaar, en nu? • Eva (31) is de eerste aanvoerster van VDZ-mannen in 97 jaar

Baby die levensgevaarlijk gewond raakte bij val bij opvangmoeder is overleden

De baby van zes maanden die maandag levensgevaarlijk gewond raakte na een val bij een opvangouder in het Belgische Kessel-Lo is donderdag overleden. De opvangouder (33) verklaart dat het meisje van zes maanden uit haar armen viel, maar die verklaring komt niet overeen met de bevindingen van een arts.

Drama op erf in de Achterhoek: adoptiehond bijt stuk neus af van bezoeker, man voor het leven getekend

Heeft het baasje van een jonge, geadopteerde hond op 22 mei vorig jaar een bezoeker op zijn erf voldoende gewaarschuwd dat zijn dier niet zomaar kon worden benaderd? Die vraag stond donderdag centraal tijdens een opmerkelijke rechtszaak over een ernstig bijtincident in de Achterhoek, waarbij een man gruwelijk werd toegetakeld.

Jakkeren om op tijd te komen, buschauffeur Dick doet daar niet aan mee: ‘Wat zijn nou die paar minuten?’

Nog dertien dagen staken de buschauffeurs de komende zes weken voor een betere cao. Het draait om meer geld, maar vooral om een lagere werkdruk. Want ze moeten jakkeren om op tijd te komen. Een werkdag mee met buschauffeur Dick.

NEC-doelman Cillessen na WK-dreun in voorselectie Oranje, ook Vitesse-keeper Scherpen geselecteerd

NEC-doelman Jasper Cillessen is na het misgelopen WK voetbal meteen opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Ook Vitesse-keeper Kjell Scherpen mag hopen op een uitnodiging voor de start van de EK-kwalificatie.

Huis waar vrachtwagen naar binnen reed is onbewoonbaar, gevolgen voor chauffeur kunnen groot zijn

Het huis aan de Stationsstraat in Maarheeze waar vorige maand een vrachtwagen naar binnen reed, is onbewoonbaar verklaard. Het gezin heeft tijdelijk elders onderdak gevonden. De chauffeur rookt wellicht een zware pijp.

Celstraf voor man die dreigde de burgemeester van Boven-Leeuwen te beschieten met een raketwerper

Voor een reeks mishandelingen en bedreigingen is een 46-jarige inwoner van Boven-Leeuwen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden waarvan 4 voorwaardelijk. De man dreigde onder meer de woning van burgemeester Vincent van Neerbos (Beneden-Leeuwen) met een raketwerper onder vuur te nemen.

Erehaag van agenten voor ongeneeslijke zieke collega: zijn laatste wens was trouwen met zijn geliefde

Agenten en handhavers hebben donderdagmiddag in Ede een erehaag gevormd voor een ongeneeslijke zieke politieagent. Zijn laatste wens was in het huwelijksbootje stappen.

Dronken man slaat cafégast halfblind: ‘Verschrikkelijk, had nooit mogen gebeuren’

De Wageninger is eigenlijk helemaal geen agressief persoon. Maar die julidag vorig jaar had hij bij café Premier in Ede al twintig drankjes op toen hij bier over zich heen kreeg. Hij sloeg in het wilde weg naar achteren met een glas in zijn hand en raakte tot zijn schrik iemand in zijn oog.

Eva (31) is de eerste aanvoerster van VDZ-mannen in 97 jaar: ‘Oké jongens, nu samen douchen?’

Voor het eerst in de bijna 100-jarige historie van de Arnhemse voetbalclub VDZ was een vrouw aanvoerder van een mannenelftal. Eva Heijnen is na jaren in Vrouwen 1 nu een gewaardeerde kracht bij de mannen.

Inge treft haar auto zonder wielen aan in garage: ‘Ik dacht even dat ik nog sliep’

Ze dacht even dat ze nog sliep, toen Inge Herweijer vrijdagochtend rond zeven uur in de overdekte garage aan de Eglantierlaan in Apeldoorn bij haar auto stond. Zijn de autobanden inclusief velgen écht gestolen? Al snel drong de realiteit tot haar door. ,,Ik moet er nog van bijkomen.”

Justitie eist twee jaar cel tegen Quincy Promes voor zware mishandeling ‘in woeste toestand’

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel tegen topvoetballer Quincy Promes voor zware mishandeling. De ex-international stond vandaag in Amsterdam terecht voor het neersteken van zijn neef Esajas. Een van een tante gestolen ketting zou de aanleiding zijn geweest.‘Wie van tante pikt, maak ik af’.

Dode baby gevonden in het water bij Lekkerkerk

Het lijkt een oer-Hollands tafereel: molens, kalm water en manshoog riet. Maar precies daar, in het water bij de Schuwacht in Lekkerkerk,is vrijdagmiddag een overleden baby gevonden.

Drie Nederlandse darters betrokken bij auto-ongeluk op weg naar UK Open

De UK Open is vandaag begonnen. Op de openingsdag komen diverse Nederlanders in actie. Voor Maik Kuivenhoven, Geert Nentjes en Jimmy Hendriks verliep de voorbereiding allerminst soepel. Zij raakten betrokken bij een auto-ongeluk en konden na hun snelle uitschakeling alweer naar huis.

Duitsland gooit zich plotseling voor Europees verbod op benzineauto

De Duitsers dreigen het Europese verbod op de verkoop van benzineauto’s vanaf 2035 te torpederen. Volgens de Duitse minister van financiën Christian Lindner is de technologie achter de verbrandingsmotor onmisbaar voor ‘exportland Duitsland’.

