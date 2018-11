Huisarts niet alert genoeg op dierenziektes die kunnen overslaan op mensen

Dat bepleiten meerdere deskundigen, onder wie dierenarts en microbioloog Paul Overgaauw van de faculteit diergeneeskunde aan de universiteit van Utrecht en Joke van der Giessen, veterinair microbioloog bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,Landelijk is wel geregeld dat signalen over bepaalde ziektes bij dieren die ook op mensen betrekking kunnen hebben gesignaleerd worden. Maar op lokaal niveau is er echt winst te behalen”, aldus Van der Giessen. Zij wijst erop dat zo’n 60 procent van infecties bij mensen afkomstig is van dieren. En met die dieren komen we steeds meer, direct of indirect in aanraking. ,,Door globalisering komen we in gebieden waar we eerst nooit kwamen.”