Huisartsen moeten niet te makkelijk medicijnen voorschrijven tegen depressiviteit

Oude diesels vanaf 2021 niet meer welkom in Nijmegen

7:05 NIJMEGEN - In het jaar 2021 mogen er waarschijnlijk geen dieselauto’s meer in Nijmegen rijden die voor 2006 zijn gebouwd. In de begroting staat voor dat jaar een bedrag van 100.000 euro gereserveerd voor de invoering van zo’n stadsbrede milieuzone.