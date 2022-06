Huisartsen trekken vrijdag naar het Malieveld, praktijken (deels) gesloten

moord tijdens roadtrip Verloofde van Gabby Petito in notitie­boek­je: 'Ik vermoordde haar omdat ze pijn had na ongeluk’

De moordenaar van de inmiddels wereldberoemd geworden Gabby Petito (22) maakte een einde aan haar leven omdat hij haar ‘uit haar lijden wilde verlossen’. In een recent vrijgegeven notitieboekje schreef Brian Laundrie dat zijn vriendin ‘helse pijnen’ had overgehouden aan een ongeval. ,,Ik heb een einde gemaakt aan haar leven, ik dacht dat het barmhartig was.” De advocaat van de familie van Gabby doet de brief af als totale onzin.

26 juni