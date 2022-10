Huizenprijzen Nijmegen/Arnhem 9,1 procent omlaag: makelaars spreken van kentering op woningmarkt

,,De invloed van de gestegen hypotheekrente, de torenhoge energiekosten en inflatie halen de gekte uit de markt’’, zegt waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen over de verkoopcijfers van het derde kwartaal.



Gemiddeld is een huis bijna 6 procent in prijs gedaald, in euro’s werd een gemiddeld huis 23.000 euro goedkoper. De prijzen dalen bij ieder woningtype. Tussenwoningen en hoekwoningen daalden op kwartaalbasis 6,4 procent, een gemiddelde tussenwoning komt daarmee uit op 376.000 euro en een hoekwoning op 405.000 euro. De 2-onder-1-kapwoningen noteren een min van 5,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal en komen zo op een prijs van 458.000 euro.



De prijs van appartementen ging in een kwartaal tijd met een min van 5,9 procent naar 356.000 euro. Vrijstaande woningen blijken nog het meest prijsvast en daalden met 3,9 procent op kwartaalbasis naar gemiddeld 637.000 euro.



Plusje

Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar is er nog een miniem plusje van 2 procent, maar dat valt in het niet bij de prijsstijgingen in de jaren daarvoor met wel 20 procent.



Is het huis nog wel te betalen, vragen kopers zich af. Wie toch de sprong waagt, krijgt steeds meer keuze. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar groeide het aanbod met 80 procent. Bij de NVM-makelaars stonden aan het eind van het derde kwartaal 30.000 huizen te koop.



Onderhandelen

Kopers hebben weer ruimte om te onderhandelen. Niet alles wordt nog boven de vraagprijs verkocht. Ruim een derde ging beneden de vraagprijs weg. Gemiddeld werd er toch nog 3 procent boven de vraagprijs betaald, in het tweede kwartaal was dat nog 8 procent.



Nieuwbouw onttrekt zich aan de neergang. Een nieuwbouwwoning was in het derde kwartaal 496.000 euro, dat is een prijsstijging van 8 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2021.