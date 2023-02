Hulpactie vier Arnhemse vrienden gaat door, nóg twee trucks vol medicijnen naar rampgebied: ‘Enorm tekort’

Paracetamol, diclofenac, ibuprofen, naproxen: pijnstillers die bovenaan het ‘verlanglijstje’ staan van de Arnhemse vrienden Sinan Algan, Selim Ak, Ramazan Ecevit en Sezgi Topuz voor het eerstvolgende transport naar Turkije. Deze week zullen nog twee vrachtwagens naar het rampgebied afreizen vanuit Arnhem.

Vorige week vertrokken zeven vrachtwagens vol hulpgoederen die de vier inzamelden voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Turkije: van warme dekens tot babyvoeding. Vanuit het hele land leverden mensen spullen aan.

Behoefte aan medicatie

De vrienden reden zelf achter de trucks aan met twee bestelbussen vol goederen. Vrijdag kwamen ze aan in Turkije. Nu ze er zelf zijn, laten ze weten dat er bovenal behoefte is aan medicatie, vertelt Gaby Weitjes die in Arnhem het transport coördineert.

Vertrek in de loods in Arnhem, links met de blauwe pet Sinan Algan, die samen met drie vrienden de hulpactie opzette en afreisde naar het rampgebied in Turkije.

Vorige week kon initiatiefnemer Sinan Algan nog niet zeggen of ze na de zeven vrachtwagens door zouden gaan met het transport richting het rampgebied. Weitjes: ,,Nu ze daar zijn, zien ze dat er heel veel hulpgoederen als warme kleding en dekens zijn gebracht, maar aan medicijnen is een enorm tekort. Mensen zijn gewond, hebben hulp nodig.”

Babyvoeding en pampers

Bij Weitjes – werkzaam bij Bero Transport – is er al voor anderhalve vrachtwagen aan medicatie binnengekomen. ,,Maar heel belangrijk: alleen medicijnen die niet op recept zijn, want anders krijgen we straks gedoe aan de grens. Verder hebben we al veel babyvoeding en pampers binnen, waaraan in Turkije ook een tekort is.”

Weitjes sluit niet uit dat er na de in totaal negen trucks nóg een vrachtwagen afreist: ,,We krijgen genoeg binnen vanuit allerlei hoeken, Amsterdam, noem maar op. Bovendien hebben we bij Bero 24 vrachtwagens en er zijn genoeg chauffeurs die willen rijden, nagenoeg pro bono. Het begon als een klein initiatief, en kijk nu waar we zijn. Heel bijzonder.”

