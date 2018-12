Humeyra stapte naar politie omdat stalker Bekir E. zich niet hield aan contactverbod

Humeyra werd gisteren op haar middelbare school doodgeschoten. Drie kwartier hierna zou zij een afspraak hebben met de politie, omdat zij verleden week opnieuw aangifte deed van stalking door E.

De 31-jarige Rotterdammer zou zich dus niet aan het contactverbod hebben gehouden. Dit betekent dat hij alsnog het voorwaardelijke deel van zijn straf zou moet uitzitten. E. was tegen zijn straf in hoger beroep gegaan. Dit betekende echter niet dat het contactverbod niet gold.

Het was niet de eerste keer dat E. werd veroordeeld. In het verleden kwam hij al meerdere keren voor de rechter vanwege geweld tegen verschillende personen. Bekenden spreken over een steekpartij, waarbij het vriendje van Humeyra het slachtoffer was.

Humeyra werd gisteren op haar vmbo aan de Beukelsdijk in Rotterdam-West doodgeschoten. Het 16-jarige meisje overleed ter plekke. De verdachte, de 31-jarige Bekir E., vluchtte weg in een zwarte Opel Signum. Hij werd even later op de Bergselaan in Noord opgepakt.

De rouwende vader vertelde later op de avond dat het meisje meerdere keren aangifte had gedaan tegen E. die haar zou bedreigen. Op Facebook postte hij ook valse berichten over de jonge Rotterdamse. Zo betichtte hij haar valselijk van diefstal en riep mensen op hem een privébericht te versturen als zij het meisje zagen.