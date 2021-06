Hun beste vriendin Shelley (22) werd in koelen bloede vermoord: ‘Had ik maar naar mijn onderbuikgevoel geluisterd’

video | update Moeder vermoorde Shelley vraagt tijdens herdenking te stoppen met geweld: ‘We krijgen ons kind nooit meer terug’

5 oktober Een bijzondere en heftige dag voor vrienden en familie van de vermoorde Shelley Bosch (22) uit Ede. Maandagochtend was de eerste pro-forma zitting in de rechtbank in Arnhem. ‘s Avonds werd ze herdacht in een parkje in de buurt in Ede.