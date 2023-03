Huurders moeten motivatiebrief schrijven én op intakegesprek • Erik-Jan kijkt plots tegen grijze muur van 8 meter aan

3200 AANMELDINGEN VOOR 65 WONINGEN: HUURDERS MOETEN MOTIVATIEBRIEF SCHRIJVEN | Grote belangstelling voor de nieuwe woonwijk in de Winkelsteeg in Nijmegen: op de eerste 65 woningen kwamen 3200 reacties. Wie ingeloot wordt, is nog niet zeker van een nieuwe voordeur, want de nieuwe huurders moeten hun woonwens uitleggen in een brief en een intakegesprek.

BOEREN BOOS OM ‘SCHANDALIG’ VERZOEK EN DOEN OPROEP | Boerenbelangenorganisatie LTO roept provincies op om geen vergunningen voor veehouders bij natuurgebieden in te trekken. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek heeft daarvoor verzoeken ingediend bij onder meer de provincies Gelderland en Overijssel. LTO noemt dit ‘schandalig’.

DOODGESTOKEN OMAR (29) HERDACHT IN NIJMEGEN | De 29-jarige Omar die vorige week dinsdagavond om het leven kwam bij een steekincident op de Lentse Warande, is donderdagmiddag door vrienden en kennissen herdacht. Op hetzelfde moment werd hij in het bijzijn van familieleden in Marokko begraven. De herdenking vond plaats op de plek waar Omar werd doodgestoken.

PAKJE SIGARETTEN WORDT NOG DUURDER | De accijns op tabak gaat zaterdag 1 april met 1,22 euro omhoog. Voor een pakje sigaretten van twintig stuks moet dan gemiddeld 9 euro worden neergeteld. Over een jaar komt er weer 1,22 euro bij en kost een pakje sigaretten gemiddeld 10 euro.

SUPERMARKT PRIJZEN RIJZEN DE PAN UIT | Door de stijgende inflatie wordt het leven steeds duurder. Dat merken de bewoners van het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg vooral aan hun boodschappen. ,,Ik schrik er soms gewoon van”, wordt er gezegd in de twaalfde Week van het Geld.

ERIK-JAN KIJKT PLOTS TEGEN GRIJZE MUUR VAN 8 METER AAN | Als Erik-Jan bos en zijn buren naar buiten kijken, lijkt het soms net of er een zware regenbui op komst is. In werkelijkheid is het een deels grijze muur van ruim acht meter hoog die pal op hun achtertuin is gebouwd. De nieuwe loods achter hun huizen in Bunnik neemt niet alleen veel daglicht weg, het verpest ook nog eens hun uitzicht.

MASSEUSE ‘ONTZETTEND GESCHROKKEN’ NA AANRANDING: POLITIE DREIGT MET HERKENBARE FOTO VAN VERDACHTE | Een nog onbekende man heeft in september 2022 een masseuse aangerand terwijl hij werd gemasseerd in een massagesalon aan de Bloemerstraat in Nijmegen. Om zijn identiteit te achterhalen, dreigt de politie een herkenbare foto van de man openbaar te maken.

BRUSSEL WAARSCHUWT KABINET: HOUD VAART MET STIKSTOFAANPAK | Nederland moet vaart blijven maken met de stikstofaanpak. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie in een brief aan natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal, zo bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Een ingewijde spreekt van ‘een duidelijk signaal’ vanuit Brussel.

SCHIETINCIDENT MET AANHOUDING IN NIJMEGEN | De straat vol politiewagens, een aanhouding met getrokken pistolen en een wapen op de stoep. ,,Het is dit keer wel érg dichtbij”, zeggen bewoners van de Van Berchenstraat in Nijmegen. De politie wil nog weinig kwijt over het schietincident dat hier woensdagavond aan voorafging en is bezig met grootschalig onderzoek.

VOETBALLER DIE TEGENSTANDER VOL IN DE RUG SCHOPT MOET DE CEL IN | Een 28-jarige voetballer van CHC uit Den Bosch die een tegenstander van RKTCV een rotschop gaf op het voetbalveld in Tiel, is donderdag veroordeeld voor negen maanden cel,waarvan vijf voorwaardelijk, voor zware mishandeling.

HUISARTS MAAKT ZICH GROTE ZORGEN: OPLEVING VAN CORONA LIGT OP DE LOER | De coronamaatregelen kunnen dan wel opgeheven zijn, drie jaar na de eerste lockdown kan corona er op individueel niveau nog flink inhakken. Een volgende opleving van het virus ligt op de loer, met misschien wel weer meer effect dan nu. Tim olde Hartman, huisarts in Nijmegen en hoofd onderzoek huisartsgeneeskunde bij het Radboudumc, is er niet gerust op. ,,De aandacht verslapt.”

DIT IS DE NIEUWE MILJOENENVILLA VAN PETER GILLIS: ‘ALLEEN DE KEUKEN KOST AL 400.000 EURO’ | Peter Gillis heeft een nieuw optrekje. En wat voor één. Ondanks het feit dat de realityster van het tv-programma Massa is Kassa verdacht wordt van ondermijnende criminaliteit heeft hij een villa in het buitengebied van Neerpelt gekocht. ,,Een paleisje.”

MAN OPGEPAKT DIE OP APACHE-HELIKOPTER VAN DEFENSIE SCHOOT | De Koninklijke Marechausse heeft donderdagavond een man in Apeldoorn opgepakt die een Apache-gevechtshelikopter van Defensie heeft beschoten.

STADIONDEAL VITESSE IS ROND | De deal is rond. Vitesse heeft ook de komende seizoenen een stadion. Donderdagavond zijn de handtekeningen gezet onder een nieuw huurcontract voor GelreDome, na een slepende affaire waarin de druk opliep tot immense hoogten. De verbintenis geldt tot 1 oktober 2030.

GUUS MEEUWIS NEEMT VERRASSEND BESLUIT | Dit jaar passeert Guus Meeuwis (51) de grens van 75 Groots met een Zachte G-concerten. Blijkbaar is het een mooi moment om het einde aan te kondigen van een traditie die sinds 2006 bestaat. ,,Net zo onbevangen als ik er ooit mee begon, stop ik er na volgend jaar mee.”

