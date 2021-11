Huwelijk van echtpaar Wendels uit de Achterhoek eindigt na 49 jaar in twee ziekenhuisbedden: ‘Samen op reis’

Grotere tegenpolen zijn er amper. Hij wordt geboren in een Brabants vrouwenhuis, als baby na een ongewenste zwangerschap. Zijn moeder geeft hem een niet-alledaagse voornaam, Ubald, en staat hem af. Hij verkast van pleeggezin naar pleeggezin en mist vaste ‘bodem’. Als Fien geboren is, bouwt haar vader een Mariakapel af. Ze stamt uit een groot boerengezin in Zieuwent. Warm, kinderrijk en katholiek.