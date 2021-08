Hylke en zijn ijslander zorgen voor elkaar: ‘Fáfnir heeft me op energetisch niveau enorm ondersteund’

Mijn HobbyHij kreeg een proefrijles op een IJslander cadeau en vond het prachtig. Hylke Wiersma (55) uit Millingen aan de Rijn wilde meteen meer. Hij ging op les en kocht in 2007 zijn eerste hengst Fáfnir. „IJslanders zijn klein”, legt Wiersma uit. „Maar als je erop zit, heb je niet het idee dat je op een te klein paard zit. Er zit enorm veel power in die dieren. Ze hebben korte benen, omdat ze dan beter door het ruwe IJslandse landschap kunnen rennen, want hoe langer de benen, des te kwetsbaarder bij hoge snelheid.”

Een andere typische eigenschap van ijslanders is de tölt, een gang tussen draf en galop. „Dit geeft ze grote stabiliteit, want ze hebben daarbij altijd drie benen tegelijk aan de grond. Fáfnir is geen goede töltganger. Hij gooit zijn benen alle kanten uit. Je moest hem echt ‘bij elkaar rijden’, gas geven en remmen tegelijk.”



In 2015 kocht Wiersma er een tweede ijslander bij, Dagur, een geruinde hengst. „Ik zocht een speelmaatje voor Fáfnir en een paard om samen met vrienden mee te kunnen rijden. We gingen graag naar Herperduin, want je mag hier met je paard de Millingerwaard niet in.”

Dankbaar

„Fáfnir heeft me op energetisch niveau enorm ondersteund. Paarden zijn gevoelig voor onze energie. Fáfnir absorbeerde enorm veel toen ik een slechte periode doormaakte. Als ik reed, kwamen mijn emoties los, mijn frustraties en mijn boosheid. Het rijden was een uitlaatklep en afleiding. Fáfnir deed dan voelbaar extra zijn best voor me. Ik ben hem daar heel dankbaar voor.”

Dure grasmaaier

Fáfnir is nu 29. „Hij is nu eigenlijk alleen nog maar een dure grasmaaier. Ik ben al vier jaar zijn verzorger en niet meer zijn ruiter, een nieuwe fase in ons leven. Maar het eind is nabij. Fáfnir heeft een slechte gezondheid, een heel slecht gebit en hooi-allergie. Hij eet moeilijk en als hij niet genoeg binnenkrijgt, valt hij om. De winter komt eraan, die gaat hij niet overleven. Ik zal hem moeten laten inslapen. Dit proces loopt al een paar jaar. We moeten het afsluiten. Dat is moeilijk, ik weet het, want ik moest Dagur ook al laten gaan.”



„Ik heb er nu het leven niet naar om weer een jong paard te nemen. Al blijf ik wel rijden. Dan huur ik een paard en ga ik lekker de Veluwe op. Het is goed zo.”