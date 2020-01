Identiteit doden brand Duiven mogelijk pas na weekend zeker, bloemen neergelegd bij woning

LIVE Mogelijke besmetting coronavi­rus in Belgisch ziekenhuis

12:09 Zieke mensen die bewusteloos op straat liggen, een ongeziene chaos in ziekenhuizen, hulpverleners in beschermende pakken die handen tekortkomen: de beelden die op sociale media circuleren van de toestand in de Chinese miljoenenstad Wuhan zijn zeer verontrustend. Het coronavirus heeft al 41 doden geëist, meer dan 1300 mensen zijn besmet geraakt. In Frankrijk, de VS en Japan zijn ook besmettingen gemeld. Vannacht is er ook in Brussel iemand onderzocht die mogelijk besmet is met het coronavirus. Volg hier het liveblog over de ontwikkelingen van de epidemie.