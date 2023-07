Iedereen die met een boot vaart zou eerst een vaarbewijs moeten halen

Oorlog Oekraïne LIVE | Brug naar de Krim afgesloten na mogelijke explosies

Een door Rusland gebouwde brug naar de Krim is maandagochtend afgesloten voor al het verkeer wegens een ‘noodgeval’. Volgens nieuwssite RBC zijn er in de nacht van zondag op maandag explosies gehoord op de brug. Twee mensen zouden om het leven zijn gekomen. Het zou gaan om een vader en moeder die, samen met hun dochter, over de brug reden. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.