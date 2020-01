Iedereen in Nederland moet verplicht aan de griepprik

Bekerfina­le eindigt in een deceptie voor Nijmegen Devils

22:14 EINDHOVEN - Nijmegen Devils is bekerhouder af. De ijshockeyequipe uit Nijmegen verloor woensdagavond in de finale van Heerenveen Flyers: 5-2. In de tweede periode scoorden de Friezen drie keer, dat werd Devils uiteindelijk fataal in Eindhoven.