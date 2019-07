'Iedereen in Scherpenzeel is enorm aangeslagen door tragisch ongeval'

Gert Robbertsen kan zijn emoties nauwelijks de baas. Zijn buren én vrienden zijn zondag betrokken geraakt bij het afschuwelijk drama op de Duitse A8 bij München. ,,Het is niet te bevatten. Je leest het elk jaar weer dat mensen onderweg naar hun vakantiebestemming in het buitenland verongelukken. Het is nog nooit dichtbij gekomen. Behalve nu.”



In de nacht van zaterdag op zondag ging de familie Van Deelen uit Scherpenzeel op weg naar de Kroatische badplaats Porec. Daar gaan ze al jarenlang op vakantie en hebben ze een eigen caravan staan. Op de A8 bij München raakte hun witte minibusje van de snelweg af, reed het bos in en knalde vervolgens tegen een boom. Vader Theo (44) en zijn 3-jarige dochtertje, die achterin zaten, kwamen om het leven. Moeder Manon (39) en haar 12-jarige dochter raakten ernstig gewond en liggen nog in het ziekenhuis. Ze verkeren in kritieke toestand. De 11-jarige zoon lijkt er zonder ernstige verwondingen vanaf te zijn gekomen.



Het nieuws sloeg in Scherpenzeel, de plaats waar het gezin woont, in als een bom. Veel mensen kwamen naar de straat waar het gezin woont met vragen, om te praten over het ongeval of om hun steun te betuigen. De toedracht van het ongeluk is niet duidelijk, liet de Duitse politie zondag weten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon maandag alleen melden dat de Nederlandse ambassade in Duitsland de familie op dit moment bijstaat met consulaire bijstand.