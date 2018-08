Iedereen moet verplicht DNA afstaan als justitie daarom vraagt

Baasje van hond die zwangere Marissa aanviel: 'Het voelt alsof heel Kampen tegen mij is'

22 augustus Verbijsterd is Christina Sneller uit Kampen. Zij kent stafford Royce als een lieve en zorgzame hond. Dat hij dit weekend de zwangere Marissa de Lange aanviel, kan ze amper geloven. ,,Ik sluit me op in huis."