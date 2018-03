Iedereen moet zelf weten of hij/zij zelfmoordpoeder in huis haalt

Niet levensmoe, wel het omstreden zelfmoordpoeder in huis

7:35 NIJMEGEN - Een vrouw van 19 uit Uden die zelfmoord pleegt. Een oproep van advocaten om aangifte te doen tegen de Coöperatie Laatste Wil, en verontruste reacties in de politiek. De ophef over een 'zelfmoordpoeder' dat vrij te verkrijgen is op internet, is groot. Toch hebben duizenden mensen belangstelling voor het middel.