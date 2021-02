Iedereen werkt thuis, behalve de commissaris van de Koning van Gelderland: ‘Is hartstikke veilig’

Of de journalist alsjeblieft langs wil komen op zijn werkkamer, dan kan hij het beter uitleggen. Is dat wel verstandig, nu het advies toch echt is om fysiek contact te mijden? Nu keer op keer blijkt dat mensen toch nog vaak op het werk besmet raken met corona?



Nou, zegt de commissaris, kom maar gewoon langs. Is hartstikke veilig, dat zal hij laten zien. Echt, kom alsjeblieft.



Op zijn ruime kamer schuift ook de voorlichter aan. Het mondkapje mag er af. Is een andere zone hier, zegt de commissaris. Hier loopt verder niemand zomaar rond omdat het een afgesloten ruimte is.



En hij begint uit te leggen dat het provinciehuis geen normaal kantoor is. Omdat het onderdeel is van ‘een democratisch proces'. En dus móeten er fysieke ontmoetingen zijn, met bijvoorbeeld kandidaten voor burgemeestersposten. Berends is aan wetten gehouden hierover, vertelt hij. Zoals de beëdiging van burgemeesters, dat móet live.