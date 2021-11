Iedereen zoekt een ic-verpleegkundige: code rood in de ziekenhuizen

Als hij naar het totaalplaatje kijkt, is bestuurder Hans Schoo van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate helemaal niet ontevreden met de personeelsbezetting. Er komen meer medewerkers bij in het ziekenhuis dan dat er uitstromen. Maar als hij naar de details kijkt, vallen overal in zijn ziekenhuis gaten. Zo zijn er eigenlijk te weinig ic-verpleegkundigen, of verpleegkundigen op de Eerste Hulp.



,,Het ziekteverzuim is hoog, mensen kiezen voor andere banen omdat het zwaar werk is. Ik snap dat ook. Hoogopgeleide verpleegkundigen zijn overal gewild. Als je dan heel hard moet werken op de ic en je ziet dat daar geen verlichting komt, dan wil je wel eens ergens anders kijken.”



Landelijk is er op dit moment door ziekte en uitval maar personeel om 950 ic-bedden te bemannen. Opschalen naar de door minister Hugo de Jonge gewenste 1350, zien de ziekenhuizen als onmogelijk.