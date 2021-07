Iemand die harddrugs gebruikt, houdt de onderwereld in stand

coronavirus LIVE | Nog twee gebieden in China melden Co­vid-uitbraken, meer Amerikanen halen prik

8:39 China’s ergste uitbraak van coronabesmettingen in maanden heeft zich naar twee andere delen van het land verspreid, meldden lokale gezondheidsautoriteiten zaterdag. Het coronavirus verspreidt zich in ons land steeds minder snel, en dat is te zien in het reproductiegetal. Dat is gezakt naar 0,7, het laagste niveau sinds 1 juni vorig jaar. Ook de instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen vlakt af. Er werden afgelopen 24 uur aanzienlijk minder nieuwe patiënten opgenomen dan in voorgaande drie dagen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.