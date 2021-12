Iets vergeten voor het kerstdiner? Deze supermarkten in de regio zijn nog open!

Nog wat nodig bij de borrel? Of een ingrediënt voor de ovenschotel vergeten? Bij deze supermarkten in de regio kun je op eerste kerstdag nog terecht voor een snelle kerstboodschap.

Vergeleken met vorig jaar zijn er dit jaar meer supermarkten open op eerste kerstdag. Dit jaar zijn klanten in bijna de helft van de supers in het land welkom voor een kerstboodschap. Vorig jaar kon dat bij 40 procent van de supers. Op tweede kerstdag zijn aanzienlijk meer supermarkten open: zo’n acht op de tien. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl

Dit jaar zijn in 250 gemeenten de supermarkten open op eerste kerstdag, klanten kunnen terecht bij ruim 1700 winkels. Vorig jaar ging het om 244 gemeenten en 1655 supermarkten.

Op tweede kerstdag zijn er net als andere jaren veel supermarkten open, het gaat gemiddeld om zo’n 80 procent. Dat is wel iets minder dan vorig jaar, toen z’n 90 procent van de vestigingen open waren. De daling is te ‘wijten’ aan het feit dat 26 december dit jaar op een zondag valt. In verschillende gemeenten moeten winkels op zondag gesloten blijven.

Bekijk op het kaartje hieronder waar in de regio de supermarkten open zijn op eerste kerstdag. Onder het kaartje vind je meer informatie over welke supermarkten in welke gemeente, stad of dorp open zijn.

Nijmegen

In Nijmegen kun je op Eerste Kerstdag terecht bij de Spar in Malvert (09.00 - 20.00 uur) en de Albert Heijn op het Stationsplein (08.00 - 20.00 uur). De Spar bij het tankstation aan de Wijchenseweg is ook de hele dag te bezoeken.

Op Tweede Kerstdag zijn verreweg de meeste supermarkten open. De meeste hanteren wel enigszins andere openingstijden. De Aldi aan de Binnenhof houdt beide kerstdagen de deuren dicht, net als de Coop aan de Steenbokstraat, de Lidl-filialen aan de OC Huismanstraat en de Weezenhof en de Spar aan de Agnetenweg.

Arnhem

Wie in Arnhem op eerste kerstdag boodschappen wil doen, doet er goed aan om eerst de openingstijden te bekijken van de supermarkt in de buurt online te controleren. Lang niet alle Arnhemse winkels zijn op eerste kerstdag open. Op tweede kerstdag is een grote meerderheid dat wel.

Van de supermarkten die open zijn op eerste kerstdag, wisselen de openingstijden. Zo is de Albert Heijn aan het Velperplein in Arnhem al om 8.00 uur ‘s ochtends open. De Albert Heijn aan de Groningersingel is volgens haar website zelf al om 7.00 uur ‘s ochtends open. Klanten van de Coop op de Geitenkamp moeten wachten tot 12.00 uur. Terwijl de bewoners van Alteveer niet bij hun Coop terecht kunnen. Die is weer gesloten. Net als de Jumbo aan de Dr. Lelyweg.

In de gemeente Rheden zijn de supermarkten op eerste kerstdag gesloten. De Albert Heijn in Oosterbeek gaat volgens de eigen website wel open, om 10.00 uur. Net als de vestiging die in Renkum zit.

Achterhoek

Terwijl in bovenstaande steden de supermarkten wel op eerste kerstdag open zijn, zijn deze gesloten in Winterswijk, Doetinchem en Lichtenvoorde.

Op tweede kerstdag zijn de meeste supermarkten wel gewoon open, meestal van 9.00 tot 18.00 uur of van 10.00 tot 18.00 uur. Kijk online hoe laat jou supermarkt is, want de tijden verschillen.

In Zutphen zijn de supermarkten wel open op eerste kerstdag. Ook op tweede kerstdag kun je in Zutphen terecht voor boodschappen.

Ede/Wageningen

In Wageningen zijn slechts enkele supermarkten open. Hoogvliet De Arc is open van 10.00 tot 17.00 uur. Albert Heijn Stadsbrink opent de deuren van 8.00 tot 19 uur en Jan Linders Nobelweg van 9.00 tot 20.00 uur. De Spar in Noordwest is op eerste kerstdag open van 8.00 tot 19.00 uur.

In de gemeente Ede zijn alle supers gesloten op eerste kerstdag. Ook in Rhenen is dat het geval. In Veenendaal zijn wel enkele supermarkten geopend.

Overige regio's

Rijk van Nijmegen

In Groesbeek zijn alle supermarkten op eerste kerstdag gesloten. Ook in Beek, Millingen, Mook, Malden en Overasselt is dat het geval. Op tweede kerstdag zijn alle supermarkten in de dorpen open.

Maas en Waal

In Wijchen, Beuningen, Beneden-Leeuwen en Druten zijn de meeste filialen van Albert Heijn en Jumbo open op eerste kerstdag. Lidl en Aldi houden de deuren van hun supers gesloten op eerste kerstdag. Op tweede kerstdag zijn de supermarkten in alle dorpen open, behalve in Beneden-Leeuwen. Daar is enkel de Jumbo open.

Betuwe

In Huissen, Bemmel en Gendt zijn de supermarkten zaterdag gesloten. Op zondag zijn de supers wel open.

Maasland

In Cuijk zijn de Albert Heijn, Jumbo en Jan Linders zowel op eerste en tweede kerstdag geopend. De Coöp, Lidl en Aldi zijn zaterdag dicht, maar zondag wel open. Datzelfde geldt voor de vestigingen van Jan Linders in Sint Anthonis, Wanroij, Gennep en Boxmeer.

In Stevensbeek is de Spar zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur geopend. Zondag is de supermarkt open van 9.00 uur tot 13.00 uur.

't Boerenwinkeltje in Wanroij is dit weekend alleen open op eerste kerstdag, tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

In Gennep en Grave zijn de vestigingen van Albert Heijn zaterdag gesloten, maar zondag wel open. De Jumbo en Coöp zijn in Gennep open op zowel eerste als tweede kerstdag.