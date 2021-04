Ik ben altijd geïnteresseerd in papiertjes die triomfantelijk omhoog worden gehouden

Column Thomas VerbogtToevallig keek ik op en zag mijn buurman het huis passeren, in grote haast, wat uitzonderlijk is, want hij is altijd in de ban van onwaarschijnlijke rust. Hij ziet dat ik hem zie, en maakt een prikbeweging bij zijn rechter bovenarm.