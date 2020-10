Ik ben bang mijn baan te verliezen door de coronacrisis

Airborne Museum verscherpt beveili­ging uit angst voor overval van dievenben­des

7:32 OOSTERBEEK - Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek heeft de veiligheidsmaatregelen verscherpt om inbrekers op een afstand te houden. Dit naar aanleiding van twee recente inbraken in oorlogsmusea in Ossendrecht in Noord Brabant en Beek in Limburg.