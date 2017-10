Ik ben bang voor een aanslag

Vluchtauto liquidatie Dennis Struijk maanden geleden gestolen in Cuijk

19:15 EINDHOVEN - De zwarte BMW station die vermoedelijk is gebruikt door de daders van de liquidatie van Eindhovenaar Dennis Struijk is begin april gestolen in Cuijk. Op donderdag 31 augustus werd de wagen brandend aangetroffen aan de Vlinderlaan in Son. Dat was vlak nadat rond half elf 's avonds de 35-jarige Struijk werd doodgeschoten in zijn geparkeerde auto aan de Johannes Klingenstraat in Best.